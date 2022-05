LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la Alpecin tira in salita, Cavendish e Ewan si staccano (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.52 100 km al traguardo di Messina, città natale di Vincenzo Nibali. 13.51 L’azione della Alpecin-Fenix continua costante, anche se l’andatura non è fortissima. Sarà importante dare continuità a questo lavoro per non permettere a chi si è staccato di rientrare. 13.49 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.48 Mancano ancora 3 km di salita, continua la spinta della Alpecin, che ha anche abbassato il distacco dai fuggitivi a 1’10”. 13.46 Grande ritmo da parte della squadra di Van der Poel, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.52 100 km al traguardo di Messina, città natale di Vincenzo Nibali. 13.51 L’azione della-Fenix continua costante, anche se l’andatura non è fortissima. Sarà importante dare continuità a questo lavoro per non permettere a chi si è staccato di rientrare. 13.49 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.48 Mancano ancora 3 km di, continua la spinta della, che ha anche abbassato il distacco dai fuggitivi a 1’10”. 13.46 Grande ritmo da parte della squadra di Van der Poel, ...

