L’Inter vince la Coppa Italia | quanto vale alzare il trofeo

Advertising

SerieA : Spettacolo nerazzurro ?????? L'@Inter vince la #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? #JuveInter #WeAreCalcio - SkySport : JUVENTUS-INTER 2-4 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Barella (7’) ? #AlexSandro (50’) ? #Vlahovic (52’) ? r… - Eurosport_IT : L'INTER VINCE LA COPPA ITALIA ????????? I nerazzurri battono la Juventus per 4-2 ai tempi supplementari #CoppaItalia… - ColucciLc : RT @SerieA: Spettacolo nerazzurro ?????? L'@Inter vince la #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? #JuveInter #WeAreCalcio - 7amicadifriends : RT @SerieA: Spettacolo nerazzurro ?????? L'@Inter vince la #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? #JuveInter #WeAreCalcio -

Nel finale, festeggia anche Lukaku:'exriceve palla in area, dribbla due avversari e batte Meslier. LE ALTRE Nelle altre sfide del giorno, il Leicester si rialza contro il Norwich ultimo in ...DIRETTA JUVENTUS(RISULTATO 2 - 2): CALHANOGLU SU RIGORE! Al 12 ancora Juventus in avanti con Handanovic che deve distendersi su una conclusione di Morata,prova ad alzare il baricentro ma gli affondi di Perisic e Calhanoglu non hanno fortuna. Al 19 cambi interisti con Dzeko, Darmian e D'Ambrosio che lasciano spazio a Correa, Dumfries e Dimarco, ...