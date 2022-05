Indice positivi in Campania al 16,5%: intensive in calo, tredici morti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Sono 4.356 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 26262 test effettuati per un Indice di contagio pari al 16,58%, in calo di oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai sei morti in precedenza ma registrati solo ieri. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 4.356 di cui: positivi all’antigenico: 3.977 positivi al molecolare: 379 Test: 26.262 di cui: Antigenici: 20.197 Molecolari: 6.065 Deceduti: 7 (*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Sono 4.356 idel giorno al Covid insui 26262 test effettuati per undi contagio pari al 16,58%, indi oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai seiin precedenza ma registrati solo ieri. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 4.356 di cui:all’antigenico: 3.977al molecolare: 379 Test: 26.262 di cui: Antigenici: 20.197 Molecolari: 6.065 Deceduti: 7 (*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report ...

