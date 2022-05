Incidente A4 Milano-Torino | 4 morti e 2 mezzi coinvolti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Quattro persone hanno perso la vita in un tragicosull'autostrada A4. I fatti risalgono a poco prima delle 10 di un 11 maggio contrassegnato da questa tragedia. La località dell'accaduto è Casone-Ranteghetta, al chilometro 109 dell'arteria all'altezza di Marcallo Casone, vicinoA4: cosa è accaduto In base alle informazioni che sono emerse ci sarebbe stato un tamponamento tra un furgone e una vettura su cui viaggiavano cinque persone. Il conducente del mezzo più grande è risultato ferito non gravemente (si parla di codice verde), mentre quattro degli occupanti dell'auto sono deceduti. Il quinto è, invece, ricoverato in prognosi riservata. La necessità di soccorrere le persone coinvolte, di mettere in sicurezza ...

