Il pianeta della fortuna influenza la vita professionale Ecco le novità per i 12 segni a partire dall' 11 maggio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È la cronaca di un arrivo annunciato. Giove fa il suo ingresso in Ariete. Dietro le quinte è tutto un bisbigliare, scommettere, prevedere. Interessante valutare la reazione di ciascun segno. Una stampa delle costellazioni del 1663 (foto Ipa). Ilè molto amato perché spinge, allarga, dilata pensieri, progetti e interessi economici. Privilegiando innanzitutto l’Ariete. A seguire anche il Toro inizierà un lavoro di introspezione importante, pronto a scremare quello che non va più. I Gemelli tra amicizie e iniziative sorprendenti sconfiggeranno settimane di intralci e seccature. Il Cancro dovrà alzare l’asticella, penalizzando provvisoriamente la sua presenza in famiglia. Il Leone, provato da Saturno, allargherà gli orizzonti professionali, consentendosi la visibilità che ...