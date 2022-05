Hong Kong, cardinale Zen arrestato (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il cardinale Joseph Zen è stato arrestato dalle autorità di Hong Kong. L’ex vescovo cattolico di Hong Kong, 90 anni, è stato fermato ieri sera in relazione al suo ruolo di amministratore del ‘612 Humanitarian Relief Fund’, che ha sostenuto i manifestanti pro-democrazia nel pagamento delle spese legali che dovevano affrontare. A riferirlo sono stati i media locali. Il fondo, istituito nel 2019, è stato sciolto l’anno scorso. Zen è un aperto sostenitore del movimento pro-democrazia. Ha lasciato l’incarico di vescovo di Hong Kong nel 2009. Il cardinale Zen “si trova in una stazione di polizia per essere interrogato”, fa sapere all’Adnkronos padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime ora ad Hong ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – IlJoseph Zen è statodalle autorità di. L’ex vescovo cattolico di, 90 anni, è stato fermato ieri sera in relazione al suo ruolo di amministratore del ‘612 Humanitarian Relief Fund’, che ha sostenuto i manifestanti pro-democrazia nel pagamento delle spese legali che dovevano affrontare. A riferirlo sono stati i media locali. Il fondo, istituito nel 2019, è stato sciolto l’anno scorso. Zen è un aperto sostenitore del movimento pro-democrazia. Ha lasciato l’incarico di vescovo dinel 2009. IlZen “si trova in una stazione di polizia per essere interrogato”, fa sapere all’Adnkronos padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime ora ad...

Advertising

MediasetTgcom24 : Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen per 'collusione con forze straniere': con lui anche due attiviste… - Avvenire_Nei : #Cina. Arrestato a #HongKong il cardinale Joseph #Zen, sostenitore della democrazia - Corriere : Hong Kong, eletto il nuovo governatore «Pikachu»: è un ex poliziotto fedele a Pechino - CaioGCM : RT @GuidoCrosetto: Hong Kong: media, arrestato il cardinale Joseph Zen - Ultima Ora - ANSA - SimoneMoriOff : RT @Adnkronos: #HongKong, il cardinale Joseph Zen arrestato per aver sostenuto i manifestanti pro-democrazia: -