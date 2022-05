Golf | il PGA Tour contro la Superlega araba | negati i via libera agli iscritti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il PGAadotta il pugno di ferro e nega il viaai suoi membri per giocare il primo torneo della LIVInvitational Series, organizzato dallae in programma dal 9 all’11 giugno a Londra. Con una nota inviata ai giocatori dal vicepresidente esecutivo Tyler Dennis, il PGAha spiegato “che questa è la decisione migliore da prendere nell’interesse della nostra organizzazione e deiistialla stessa“. Tante le stelle ad aver chiesto il nulla osta: da Sergio Garcia a Lee Westwood, da Ian Poulter a Martin Kaymer passando per Phil Mickelson e Richard Bland. Greg Norman, Ceo della LIVed ex numero 1 al mondo del green, rilancia. Prima rivela di aver convinto PIF (fondo sovrano dell’Arabia ...

La settimana prossima si rigioca ila Tulsa in Oklahoma e lui, che è campione in carica, si è iscritto, ma nessuno può giurare sulla sua presenza. Perché Phil è sparito, inghiottito da un mistero....(con i restanti 'Major' della stagione in corso:Championship a maggio, US Open a giugno e The Open Championship a luglio), pallanuoto (Final Eight di LEN Champions League da Belgrado dal 2 ... Golf, Pga Championship: presenti anche Woods e Mickelson Linea dura del PGA Tour che nega ai suoi membri il via libera per giocare il primo torneo della LIV Golf Invitational Series, organizzato dalla Superlega araba e in programma dal 9 all'11 giugno a Lon ...SuperLega araba di golf per sei pro Per tutelare immagine e portafoglio, PGA Tour e DP World Tour hanno imposto ai propri giocatori una serie di step prima di debuttare alle Liv Invitational Series.