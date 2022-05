Giugliano | autocertifcazione per condoni | l’opposizione attacca Pirozzi

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Interveniamo per fare chiarezza cercando di evitare polemiche, perché in queste ore stiamo spendendo il nostro tempo per chiarire che l’, come annunciata dal Sindaco Nicola, è una procedura che tutte le Amministrazione hanno adottato da anni. Se guardiamo ai soli ultimi anni, nel 2018 sono stati rilasciati 417; nel 2019 sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.