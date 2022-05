Giro d’Italia 2022, Biniam Girmay: “Ho colpito le barriere due volte negli ultimi 200 metri” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Giro d’Italia di Biniam Girmay, alla prima esperienza in una grande corsa a tappe, è iniziato con tre piazzamenti in top-5 nelle prime cinque tappe. Anche oggi è arrivato un quinto posto sul traguardo di Messina nonostante sia stato chiuso prepotentemente sulle barriere da Phil Bauhaus. Il talento eritreo ha commentato così l’accaduto a fine tappa, come si legge sul media olandese Wielerflits: “Ho perso la ruota di Loïc (Vliegen, ndr) nell’ultimo chilometro. Ecco perchè non ero in una buona posizione. Avevo buone gambe per fare di meglio, ma almeno siamo rimasti fuori dai guai”. Poi il vincitore della Gent-Wevelgem di quest’anno ripercorre i pericolosissimi ultimi metri della volata: “Ho colpito le barriere due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi, alla prima esperienza in una grande corsa a tappe, è iniziato con tre piazzamenti in top-5 nelle prime cinque tappe. Anche oggi è arrivato un quinto posto sul traguardo di Messina nonostante sia stato chiuso prepotentemente sulleda Phil Bauhaus. Il talento eritreo ha commentato così l’accaduto a fine tappa, come si legge sul media olandese Wielerflits: “Ho perso la ruota di Loïc (Vliegen, ndr) nell’ultimo chilometro. Ecco perchè non ero in una buona posizione. Avevo buone gambe per fare di meglio, ma almeno siamo rimasti fuori dai guai”. Poi il vincitore della Gent-Wevelgem di quest’anno ripercorre i pericolosissimidella volata: “Holedue ...

