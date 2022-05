Forza Horizon 6: un annuncio di lavoro che fa ben sperare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buone notizie per lo sviluppo di Forza Horizon 6, un recente annuncio di lavoro sembra far presagire che il gioco si farà Nonostante il team di sviluppo Playground Games (che si è occupato della serie fin dal suo esordio nel 2012) sia alle prese con il remake del mitico Fable non sembra certo voler “mollare l’osso” di Forza Horizon 6. Un annuncio di lavoro sembra infatti confermare questa ipotesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine. Forza Horizon 6: aiuto cercasi (disperatamente) Playground Games ha dunque pubblicato un annuncio di lavoro per un Level Designer su GameJobs aggiungendo che il candidato potrà unirsi al team per il prossimo tripla A specificando, poi, che si tratta ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buone notizie per lo sviluppo di6, un recentedisembra far presagire che il gioco si farà Nonostante il team di sviluppo Playground Games (che si è occupato della serie fin dal suo esordio nel 2012) sia alle prese con il remake del mitico Fable non sembra certo voler “mollare l’osso” di6. Undisembra infatti confermare questa ipotesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.6: aiuto cercasi (disperatamente) Playground Games ha dunque pubblicato undiper un Level Designer su GameJobs aggiungendo che il candidato potrà unirsi al team per il prossimo tripla A specificando, poi, che si tratta ...

