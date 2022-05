Eurovision 2022, scoppia la polemica social sull’omaggio a Raffaella Carrà (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 10 maggio, su Rai1, è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Raffaella Carrà è stata ricordata sulle note di “Fiesta”, ma l’omaggio non è stato gradito dai telespettatori della manifestazione. Raffaella Carrà liquidata in 28 secondi Come annunciato nelle anticipazioni, all’Eurovision Song Contest 2022 è stato fatto un omaggio a Raffaella Carrà. Al termine dell’esibizione dei 17 paesi in gara nella prima semifinale della manifestazione, Laura Pausini insieme a Mika e Alessandro Cattelan sul palco del Palaolimpico hanno omaggiato l’artista scomparsa la scorsa estate. Nel dettaglio, la cantante romagnola ha annunciato il “Fiesta Time” ed è partito il celebre brano. Tempo di imitare lo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 10 maggio, su Rai1, è andata in onda la prima semifinale dell’Song Contestè stata ricordata sulle note di “Fiesta”, ma l’omaggio non è stato gradito dai telespettatori della manifestazione.liquidata in 28 secondi Come annunciato nelle anticipazioni, all’Song Contestè stato fatto un omaggio a. Al termine dell’esibizione dei 17 paesi in gara nella prima semifinale della manifestazione, Laura Pausini insieme a Mika e Alessandro Cattelan sul palco del Palaolimpico hanno omaggiato l’artista scomparsa la scorsa estate. Nel dettaglio, la cantante romagnola ha annunciato il “Fiesta Time” ed è partito il celebre brano. Tempo di imitare lo ...

