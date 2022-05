(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unacon giardino e un ristorante, con annessa tabaccheria, sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma Risultano essere di proprietà di, ritenuto dagli inquirenti, il “capo-promotore di una associazione dedita al traffico di”. Ilè stato eseguito dai militari dopo la conclusione delle indagini patrimoniali e bancarie coordinate dalla Dda di Roma sulla base di un decreto didei beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione. L’indagine Enclave aveva portato nel febbraio 2021 a una serie di arresti per il traffico di cocaina, hashish e marijuana di un gruppo operativo nella zona nord ovest della Capitale, a Casal del Marmo, con influenze anche ...

È unda circa 500 mila euro quello scattato questa mattina, quando i carabinieri del ... poi si butta dalla finestra: aveva ingerito 10 ovuli pieni di309/90 ) un ragazzo 22enne con relativoditipo cocaina . Nel medesimo contesto operativo i militari della Compagnia hanno effettuato due diversi arresti in flagranza di reato in ... Droga, sequestro da 500mila euro: sigilli a villa e tavola calda di Pasquale Vitalone Sequestrate la tavola calda e la villa del boss Pasquale Vitalone, in carcere dallo scorso febbraio perché ritenuto a capo del commercio di droga ...Il decreto di sequestro eseguito dai carabinieri di Roma al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ...