Draghi | ' Italia ed Ue per la pace' Lavrov | ' Russia non vuole guerra in Europa | stop a dominio Usa'

Advertising

diMartedi : #Grimaldi su #Draghi: 'I suoi vecchi dirigenti della Goldman Sachs hanno deciso cosa lui deve fare in Italia, in Eu… - EnricoLetta : Chiaro e forte il messaggio di #Draghi a #Biden, priorità dell’Italia e dell’Europa è far cessare i massacri e arri… - Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - astone_silvia : RT @Baldor28714391: @CristinaMolendi @Palazzo_Chigi Ma #Conte ha riferito agli italiani le telefonate con #Putin e chiarito completamente s… - fabioporta5 : RT @SenatoriPD: “Ottimo il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi in Usa. L’alleanza tra Italia e Stati Uniti è più solida che mai”.… -

Il Sole 24 ORE

Il premier italiano che chiede un impegno comune per arrivare alla pace. Lavrov: 'Russia non vuole guerra in Europa, stop a dominio ...... quello a cui eravamo abituati nel 2021 purtroppo sì, grazie alla disposizione del Governo... ma non è come quelli di cui vogliamo parlarti, cioè quelli di PostePay e di Autostrade per l'Roma, 11 mag. (askanews) - "Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per la decisione del presidente Draghi di trasformare il Question time di giovedì 19 in Senato in un'informativa al Parlamento.(Virgilio Notizie) Se Putin pensava che, invadendo l’Ucraina, avrebbe potuto contare in Europa e dentro la Nato su un’Italia «accomodante» nei confronti di Mosca, la frase pronunciata da Draghi ieri ...