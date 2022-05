DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: 70 km al traguardo, Cavendish e Ewan staccati dall’azione di Alpecin e Intermarché (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.29 Ora iniziano a lavorare anche gli Israel – Premier Tech. Grande occasione per Giacomo Nizzolo! 14.26 Resistono Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa) in testa. Il gruppo è ormai vicinissimo. 14.24 Il gruppo Cavendish è segnalato ora a 2’20” dal gruppo Maglia Rosa! Potrebbe essere già troppo tardi per il britannico! 14.21 75 km al traguardo di Messina. 14.18 Arnaud Demare è ancora a 30” dal gruppo, mentre il gruppo di Cavendish è a poco più di 1?. Caleb Ewan è ormai naufragato ad oltri 5?. 14.16 Tagliani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.29 Ora iniziano a lavorare anche gli Israel – Premier Tech. Grande occasione per Giacomo Nizzolo! 14.26 Resistono Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa) in testa. Il gruppo è ormai vicinissimo. 14.24 Il gruppoè segnalato ora a 2’20” dal gruppo Maglia Rosa! Potrebbe essere già troppo tardi per il britannico! 14.21 75 km aldi. 14.18 Arnaud Demare è ancora a 30” dal gruppo, mentre il gruppo diè a poco più di 1?. Calebè ormai naufragato ad oltri 5?. 14.16 Tagliani ...

