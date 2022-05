Casoria | Luca Brancaccio riconfermato nella Giunta Comunale

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Comune di, sindaco Raffaele Bene: “Unadi qualità, che sarà sicuramente in grado di dare ulteriore slancio all’azione amministrativa”. Il sindaco Raffaele Bene ha comunicato le nuove nomine delladi. L’ing.è statoassessore con deleghe ai Lavori Pubblici per gli ottimi risultati ottenuti in tema di opere