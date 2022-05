Casa Bianca, Draghi incontra Biden: “ora saremo molto più vicini” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Casa Bianca, Draghi incontra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ecco cosa ha detto al termine del colloquio Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione del suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R. Biden jr, alla Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, in cui ha parlato del conflitto ucraino e dell’importanza dei legami: “Lasciatemi dire che è un grande piacere essere qui con voi oggi. Grazie per questo invito, grazie per questa magnifica ospitalità. I legami tra i nostri due Paesi sono sempre stati molto forti e, semmai, questa guerra in Ucraina li ha resi ancora più forti. Se Putin ha mai pensato di poterci dividere, ha fallito. Su questo non c’è dubbio. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)il presidente degli Stati Uniti Joe. Ecco cosa ha detto al termine del colloquio Il Presidente del Consiglio, Mario, in occasione del suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R.jr, allaha rilasciato una dichiarazione ufficiale, in cui ha parlato del conflitto ucraino e dell’importanza dei legami: “Lasciatemi dire che è un grande piacere essere qui con voi oggi. Grazie per questo invito, grazie per questa magnifica ospitalità. I legami tra i nostri due Paesi sono sempre statiforti e, semmai, questa guerra in Ucraina li ha resi ancora più forti. Se Putin ha mai pensato di poterci dividere, ha fallito. Su questo non c’è dubbio. ...

