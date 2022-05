Calcio: Klopp, 'Haaland una vera bestia, è un ottimo acquisto per il City' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Il City non è mai stato e non sarà mai una squadra che vince grazie a un solo giocatore. Hanno un modo specifico di giocare e penso che Erling segnerà molti gol sul secondo palo, dove dovrà solo mettere il piede e gli piacerà. Si è infortunato più volte al Dortmund, ma quando è in forma è una vera bestia. Sfortunatamente, è un ottimo acquisto". L'allenatore del Liverpool Juergen Klopp commenta così l'acquisto di Erling Haaland da parte dei rivali del Manchester City. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Ilnon è mai stato e non sarà mai una squadra che vince grazie a un solo giocatore. Hanno un modo specifico di giocare e penso che Erling segnerà molti gol sul secondo palo, dove dovrà solo mettere il piede e gli piacerà. Si è infortunato più volte al Dortmund, ma quando è in forma è una. Sfortunatamente, è un". L'allenatore del Liverpool Juergencommenta così l'di Erlingda parte dei rivali del Manchester

