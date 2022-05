“Bobo del mio cuore…”, Luciana Littizzetto fa sul serio e si “dichiara”- VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) La famosa attrice comica apre il suo cuore sui social e fa una dedica speciale proprio a lui. Luciana Littizzetto non si nasconde e conquista il web con la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 11 maggio 2022) La famosa attrice comica apre il suo cuore sui social e fa una dedica speciale proprio a lui.non si nasconde e conquista il web con la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robnsky : RT @pattyfra1: KIRO ?? è rimasto solo: il suo amico del ?? BOBO è stato adottato! Cerchiamo di non lasciarlo in canile perché è davvero un c… - umbybbaby777 : @clarabonizzolii vengo dalle palle del bobo però - nicodirenzo1 : RT @pattyfra1: KIRO ?? è rimasto solo: il suo amico del ?? BOBO è stato adottato! Cerchiamo di non lasciarlo in canile perché è davvero un c… - Lunababaccetto : RT @pattyfra1: KIRO ?? è rimasto solo: il suo amico del ?? BOBO è stato adottato! Cerchiamo di non lasciarlo in canile perché è davvero un c… - ___livia95___ : A 27 anni Costanza, giunta agli onori della cronaca e del gossip come velina, è riuscita a far mettere la testa a p… -