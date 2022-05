Bill Gates è positivo al Coronavirus | «Sono fortunato a essere vaccinato anche con il booster»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il fondatore di Microsoftal. Lo annuncia lui stesso su Twitter facendo sapere che prova sintomi lievi e che si è messo in autoisolamento su consiglio dei medici. «Sto accusando sintomi lievi e sto seguendo i consigli degli esperti circa l’isolamento fino alla guarigione.con la dose ‘’, e ad avere accesso ad analisi e cure mediche di livello», ha aggiunto. Che ha concluso ricordando che la sua fondazione, lae MelindaFoundation, continuerà a «fare tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia». Sin dall’inizio della ...

Il fondatore di Microsoftè positivo al Coronavirus . Lo annuncia lui stesso su Twitter facendo sapere che prova sintomi lievi e che si è messo in autoisolamento su consiglio dei medici. "Sto accusando sintomi lievi ...è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. L'autore di 'How To Prevent the Next Pandemic' uscito qualche giorno fa, da tempo impegnato nello studio e nella lotta ...Secondo Gates, “la responsabilità della Oms non ha incluso la presenza di un significativo team pandemico a tempo pieno”. Il messaggio di Gates si concentra sulla indispensabile necessità dell’umanità ...Gates aveva fatto molto discutere recentemente dichiarando che siamo a 'siamo ancora a rischio di una variante più trasmissibile e più mortale. Bill Gates è risultato positivo al Covid. — Bill Gates ( ...