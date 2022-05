Berlino, governo pronto ad aumentare militari in Mali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il governo tedesco ha varato la proroga della partecipazione dei soldati tedeschi alla missione Minusma nel Mali, e aumentare il numero dei militari sul posto. Lo ha reso noto il governo federale in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Iltedesco ha varato la proroga della partecipazione dei soldati tedeschi alla missione Minusma nel, eil numero deisul posto. Lo ha reso noto ilfederale in ...

Advertising

sandro_orl : Il governo greco denuncia le pressioni ricevute da due settimane da Usa e Germania per fornire altre #armi all'… - scikke : RT @chiadegli: Questo dal 2010 rade al suolo Aleppo, trasforma la Cecenia in un parcheggio, destabilizza il governo in Libia, si annette la… - MaricaGusmitta : RT @mastrobradipo: stasera la porta di brandeburgo sarà illuminata con i colori della bandiera #ucraina fa sapere un portavoce del governo… - GCirinei : RT @mastrobradipo: stasera la porta di brandeburgo sarà illuminata con i colori della bandiera #ucraina fa sapere un portavoce del governo… - Raindog2704 : RT @chiadegli: Questo dal 2010 rade al suolo Aleppo, trasforma la Cecenia in un parcheggio, destabilizza il governo in Libia, si annette la… -