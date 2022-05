Avellino, non si placa l’ira: squadra e tecnico bersagliati dai tifosi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “È stata una stagione difficile che ha messo a dura prova tutti noi. Grazie ai 1310 abbonati, ai 2541 sottoscrittori di “Stay with US” e a chi ha riempito gli spalti nell’ultima gara della stagione. Grazie a coloro che da vicino, o da lontano, nelle gioie e nelle sofferenze, ci hanno sostenuti. A tutti voi poniamo un sentito ringraziamento”. Non basta un post pubblicato sui social. Non basta per far sbollire la rabbia dei tifosi dell’Avellino. Ad una settimana esatta dall’eliminazione dei playoff ad opera del Foggia, la società apre le porte degli “allenamenti punitivi” ai tifosi. I motivi restano sconosciuti, forse per mettere alla berlina una squadra che non ha più nulla da dire. Nel pomeriggio un gruppetto di tifosi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “È stata una stagione difficile che ha messo a dura prova tutti noi. Grazie ai 1310 abbonati, ai 2541 sottoscrittori di “Stay with US” e a chi ha riempito gli spalti nell’ultima gara della stagione. Grazie a coloro che da vicino, o da lontano, nelle gioie e nelle sofferenze, ci hanno sostenuti. A tutti voi poniamo un sentito ringraziamento”. Non basta un post pubblicato sui social. Non basta per far sbollire la rabbia deidell’. Ad una settimana esatta dall’eliminazione dei playoff ad opera del Foggia, la società apre le porte degli “allenamenti punitivi” ai. I motivi restano sconosciuti, forse per mettere alla berlina unache non ha più nulla da dire. Nel pomeriggio un gruppetto di...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, non si placa l'ira: squadra e tecnico bersagliati dai #Tifosi ** - andreacolliva : @BolognaSpazio @ilmessaggeroit poco male , anticipa le ferie di due settimane e non trova fila in autostrada...ad i… - Gigino491 : @Raiofficialnews mi trovo nella provincia di Avellino,Baiano tutte je reti che non si pagano hanno un ottimo segnal… - DottVicidomini : RT @grotondi: Il 12 maggio Gigi Nardi avrebbe compiuto 61 anni.E invece saranno giusto tre mesi che non c’è più,essendo scomparso lo scorso… - grotondi : Il 12 maggio Gigi Nardi avrebbe compiuto 61 anni.E invece saranno giusto tre mesi che non c’è più,essendo scomparso… -