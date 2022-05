Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: Eurovision (semifinale), Un’altra verità, Le Iene, Dì Martedì, dati Auditel e share (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ascolti Tv Martedì 10 maggio 2022. Torna il consueto appuntamento per conoscere quale è stato il programma più seguito della serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli Ascolti tv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti programmi hanno reso difficile la scelta ai telespettatori, ma ecco com’è andata e qual è stato il programma più visto. dati di ascolto e share canali Rai: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022)Tv10. Torna il consueto appuntamento per conoscere quale è stato il programma più seguito della serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” deglitv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti programmi hanno reso difficile la scelta ai telespettatori, ma ecco com’è andata e qual è stato il programma più visto.di ascolto ecanali Rai: ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 10 maggio 2022: Eurovision (semifinale), Un'altra verità, Le Iene, Dì Martedì, dati Auditel e sh… - Giornaleditalia : #EurovisionAscoltitvRaiMediaset Ascolti tv ieri sera, martedì 10 maggio: l'Eurovision fa il botto, per gli altri le… - ailuuiiig : @R0SS93 ehh ma lo sai che non l'ho capito... Scorsa settimana davano doppio appuntamento a oggi (martedì) e anche a… - Vale10190941 : RT @Moonlightshad1: Martedì scorso #cartabianca che aveva in concorrenza non solo #dimartedì ma anche la partita di coppa su canale5 ha reg… - robymark1 : RT @Moonlightshad1: Martedì scorso #cartabianca che aveva in concorrenza non solo #dimartedì ma anche la partita di coppa su canale5 ha reg… -