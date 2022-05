Arrivabene: «Vlahovic non si discute. Anche Ibrahimovic al primo anno alla Juve era criticato» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene è stato intervistato da Sky in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. «Sarà una finale ed è importantissima. Il primo obiettivo era quello della qualificazione in Champions ed è stato raggiunto. Il giudizio sulla stagione è positivo perché abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissati. Poi dal quarto posto al primo ci sono in mezzo tante chiacchiere ma noi siamo abituati ai fatti. Va bene così ma dobbiamo continuare a crescere per salire sempre di più» Arrivabene è intervenuto Anche sul calciomercato. «Il prossimo mercato? Sarà strano a causa del Mondiale, non mi aspetto tante operazioni. Quest’anno sarà più importante quello di gennaio. Per la Juventus la volontà è quella di fare degli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il dirigente dellantus Maurizioè stato intervistato da Sky in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. «Sarà una finale ed è importantissima. Ilobiettivo era quello della qualificazione in Champions ed è stato raggiunto. Il giudizio sulla stagione è positivo perché abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissati. Poi dal quarto posto alci sono in mezzo tante chiacchiere ma noi siamo abituati ai fatti. Va bene così ma dobbiamo continuare a crescere per salire sempre di più»è intervenutosul calciomercato. «Il prossimo mercato? Sarà strano a causa del Mondiale, non mi aspetto tante operazioni. Quest’sarà più importante quello di gennaio. Per lantus la volontà è quella di fare degli ...

