Andrea Delogu e Stefano De Martino per il 'Festivalbar' di Rai2 prodotto da F&P. Ma la Rai se ne infischia della policy sul conflitto di interesse? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Andrea Delogu e Stefano De Martino Vorremo capire se la tanto chiacchierata policy Rai sul conflitto di interesse di agenti e società di produzione sia mai stata applicata davvero. Di sicuro non ha fatto scuola, visti casi formalmente consentiti ma che il buon senso a Viale Mazzini avrebbe dovuto bloccare per non tradire la ratio della norma. Una riflessione, questa, che nasce pensando al prossimo programma di Rai2. Dagospia ha annunciato l'arrivo di un nuovo show musicale sullo stile del Festivalbar. La novità estiva sarebbe prodotta da Friends & Partners, potente società che si occupa di concerti, eventi, management e produzione televisiva. A F&P farebbero capo molti ospiti cantanti e anche la conduttrice dello show ...

