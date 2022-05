Alba Parietti allo scoperto con il nuovo fidanzato: effusioni in acqua (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alba Parietti e il nuovo fidanzato escono allo scoperto: coccole in mare per la coppia, cosa sappiamo dell’uomo? È un famoso dirigente. La showgirl è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale e anche in questo caso non è stata da meno. Alba è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo Leggi su youmovies (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e ilescono: coccole in mare per la coppia, cosa sappiamo dell’uomo? È un famoso dirigente. La showgirl è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale e anche in questo caso non è stata da meno.è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo

Advertising

OrionChaos : IO COME UN'ALBA PARIETTI QUALSIASI. #Jeru - gossip_t7 : #AlbaParietti: “Fabio, la mia stagione migliore”. Sui social la prima foto del bacio - NicoloC__ : Per me è il like della massima esperta di picchi Alba Parietti - ziogregorin_ : non più il picco Alba Parietti ma quello Monika Liu - AlfonsoFesta : Ma Vespa non fa un dopo Eurovision con commento di Alba Parietti e plastico del Pala Alpitour? #escita #EUROVISION -