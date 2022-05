Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 16:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2022 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A24 Roma-TERAMO, L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLE SVICOCOLO DI TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO, E’ STATO RIMOSSO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA A PARTIRE DA TOR CERVARA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E IL RACCORDO E ALL’ATEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA A24-TERAMO, L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLE SVICOCOLO DI TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO, E’ STATO RIMOSSO LA CIRCONE SI MANTIENE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DIRALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI,-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA A PARTIRE DA TOR CERVARA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E IL RACCORDO E ALL’ATEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI ...

