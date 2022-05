Ultime Notizie – Terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Firenze (Di martedì 10 maggio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona del comune di Impruneta (Firenze) alle 5:51 di questa mattina, ad una profondità di 9 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto di geologia e vulcanologia (Ingv) di Roma. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Firenze ed anche nelle province vicine. Il territorio tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, nel Chianti fiorentino, è interessato da giorni da uno sciame sismico. La scossa di 3.3. delle 5.51 è stata seguita da una successiva di magnitudo 2 alle 6.19 sempre ad Impruneta ad una profondità di 6 km. Su Facebook il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, ha scritto: “Altra scossa di magnitudo 3.3 ore 5,51. La cosa si sta facendo piuttosto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Una scossa didi3.3 è avvenuto nella zona del comune di Impruneta () alle 5:51 di questa mattina, ad una profondità di 9 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto di geologia e vulcanologia (Ingv) di Roma. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione aed anche nelle province vicine. Il territorio tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, nel Chianti fiorentino, è interessato da giorni da uno sciame sismico. La scossa di 3.3. delle 5.51 è stata seguita da una successiva di2 alle 6.19 sempre ad Impruneta ad una profondità di 6 km. Su Facebook il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, ha scritto: “Altra scossa di3.3 ore 5,51. La cosa si sta facendo piuttosto ...

