Ultime Notizie Serie A: torna Spinazzola, Napoli saluta Insigne, caos festa scudetto a Milano (Di martedì 10 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12.45 – Esami per Pedro – Il polpaccio continua a tormentarlo, così l’attaccante della Lazio si è recato alla clinica Paideia: difficile il recupero per la gara contro la Juve. Le condizioni 11.10 – Una festa per due – Il testa a testa Milan-Inter rischia di creare problematiche anche per la festa scudetto, con la lotta che può davvero decidersi all’ultima giornata. La situazione 9.45 – L’ultima di Insigne – Nel week-end il capitano azzurro disputerà l’ultima davanti ai suoi tifosi, il club pensa ad un saluto speciale per il numero 10. L’iniziativa 8.30 – Finalmente Spinazzola – «Ho sognato il ritorno per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12.45 – Esami per Pedro – Il polpaccio continua a tormentarlo, così l’attaccante della Lazio si è recato alla clinica Paideia: difficile il recupero per la gara contro la Juve. Le condizioni 11.10 – Unaper due – Il testa a testa Milan-Inter rischia di creare problematiche anche per la, con la lotta che può davvero decidersi all’ultima giornata. La situazione 9.45 – L’ultima di– Nel week-end il capitano azzurro disputerà l’ultima davanti ai suoi tifosi, il club pensa ad un saluto speciale per il numero 10. L’iniziativa 8.30 – Finalmente– «Ho sognato il ritorno per ...

