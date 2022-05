Ucraina: Salvini, 'con richiesta nuove armi riunirò Lega, io contrario ma non sono Re Sole' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Conto che sul tavolo del Presidente Biden arrivino richieste di pace e percorsi che portino al cessate il fuoco, non richieste di armi e percorsi che avvicinino ad una terza guerra mondiale che non vorrei lasciare in eredità ai miei figli. Se ci fosse una richiesta di più armi dovrei riunire la Lega: io personalmente sono contrario, non sono Re Sole, dovrei riunire la Lega e chiederlo alla Lega". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Conto che sul tavolo del Presidente Biden arrivino richieste di pace e percorsi che portino al cessate il fuoco, non richieste die percorsi che avvicinino ad una terza guerra mondiale che non vorrei lasciare in eredità ai miei figli. Se ci fosse unadi piùdovrei riunire la: io personalmente, nonRe, dovrei riunire lae chiederlo alla". Lo ha affermato il segretario della, Matteo

