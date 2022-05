Ucraina: battaglione Azov diffonde foto soldati feriti, 'serve evacuazione immediata' (Di martedì 10 maggio 2022) Milano 10 mag. (Adnkronos) - soldati mutilati, medicati in modo posticcio, al buio: il battaglione Azov con una serie di immagini pubblicate su Telegram denuncia "le condizioni in cui si trovano i difensori feriti di Mariupol". "Condizioni - prosegue il post a corredo delle foto - completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con resti di bende non sterili, senza i farmaci necessari e persino cibo". Il battaglione Azov si rivolge ad Onu e Croce rossa, esortandoli a "mostrare la loro umanità e riaffermare i principi di base su cui sono stati creati, soccorrendo i feriti che non possono più combattere. Chiediamo l'immediata evacuazione dei militari feriti nei territori controllati ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Milano 10 mag. (Adnkronos) -mutilati, medicati in modo posticcio, al buio: ilcon una serie di immagini pubblicate su Telegram denuncia "le condizioni in cui si trovano i difensoridi Mariupol". "Condizioni - prosegue il post a corredo delle- completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con resti di bende non sterili, senza i farmaci necessari e persino cibo". Ilsi rivolge ad Onu e Croce rossa, esortandoli a "mostrare la loro umanità e riaffermare i principi di base su cui sono stati creati, soccorrendo iche non possono più combattere. Chiediamo l'dei militarinei territori controllati ...

Advertising

GiovaQuez : Travaglio: 'E' stato un azzardo già far entrare Polonia e Ungheria. Come si può far entrare ora un paese come l'Ucr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che… - TV7Benevento : Ucraina: battaglione Azov diffonde foto soldati feriti, 'serve evacuazione immediata' - - ReggianiAnna : RT @lucianocapone: Il comunista Luciano Canfora dice che in Ucraina c’è un problema nazismo perché il Battaglione Azov ha un simbolo runico… - Disallineato1 : RT @m_maunakea: Così gli uomini di #Zelensky trattano i prigionieri russi. E l’Italia manda armi. #Draghi li appoggia. Siete dei criminali… -