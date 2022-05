“Si è messa così e poi…”. Manuel Bortuzzo, “come Lulù Selassie lo ha convinto a fidanzarsi” (Di martedì 10 maggio 2022) Continuano a saltare fuori retroscena sulla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip e conclusa ormai un mese fa. L’annuncio era arrivato tramite un comunicato stampa all’Ansa, cosa che aveva lasciato la princess senza parole. Al settimanale Chi ha anche svelato di aver chiesto a Manuel Bortuzzo un confronto, così da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma lui l’avrebbe addirittura bloccata. “Sì è stato Manuel a lasciarmi. Ve bene, Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’”, le sue parole. Lulù Selassié, il retroscena di Maria Monsè su ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Continuano a saltare fuori retroscena sulla storia traSelassié, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip e conclusa ormai un mese fa. L’annuncio era arrivato tramite un comunicato stampa all’Ansa, cosa che aveva lasciato la princess senza parole. Al settimanale Chi ha anche svelato di aver chiesto aun confronto,da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma lui l’avrebbe addirittura bloccata. “Sì è statoa lasciarmi. Ve bene,non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’”, le sue parole.Selassié, il retroscena di Maria Monsè su ...

