Rimini, l’Associazione alpini risponde alle accuse di molestie: “Sono infiltrati” (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag — l’Associazione nazionale alpini (Ana) rispedisce al mittente le accuse delle femministe di «Non una di meno» che denunciano di aver ricevuto oltre 150 segnalazioni di molestie nel corso della 93esima adunata delle penne nere. molestie ancora presunte, dal momento che ad ora, nessuna denuncia alle autorità è stata sporta dalle sedicenti vittime. «Prendiamo le distanze e stigmatizziamo i comportamenti incivili segnalati che non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodiamo», spiega l’Associazione alpini. sottolineando che al tempo stesso «dopo opportuni accertamenti che non Sono pervenute denunce e segnalazioni alle forze dell’ordine». Parla chiaro il presidente dell’Ana ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag —nazionale(Ana) rispedisce al mittente ledelle femministe di «Non una di meno» che denunciano di aver ricevuto oltre 150 segnalazioni dinel corso della 93esima adunata delle penne nere.ancora presunte, dal momento che ad ora, nessuna denunciaautorità è stata sporta dsedicenti vittime. «Prendiamo le distanze e stigmatizziamo i comportamenti incivili segnalati che non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodiamo», spiega. sottolineando che al tempo stesso «dopo opportuni accertamenti che nonpervenute denunce e segnalazioniforze dell’ordine». Parla chiaro il presidente dell’Ana ...

