Regno Unito, il principe Carlo legge “il discorso della Regina” al posto di Elisabetta II al Parlamento: lei costretta a rinunciare – Video (Di martedì 10 maggio 2022) Il principe Carlo, erede al trono britannico, è arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il Queen’s Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell’inaugurazione della nuova sessione parlamentare (Opening State of Parliament). È la prima volta che viene delegato a sostituire la 96enne Regina Elisabetta, mai assente a questo appuntamento istituzionale dal 1963, ma costretta a dichiarare il forfait a causa di asseriti problemi “di mobilità”. Alla cerimonia debutta inoltre il principe William, presente al lato di suo padre in veste di secondo nella linea di successione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Il, erede al trono britannico, è arrivato a Westminster con la consorte Camilla perre il Queen’s Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell’inaugurazionenuova sessione parlamentare (Opening State of Parliament). È la prima volta che viene delegato a sostituire la 96enne, mai assente a questo appuntamento istituzionale dal 1963, maa dichiarare il forfait a causa di asseriti problemi “di mobilità”. Alla cerimonia debutta inoltre ilWilliam, presente al lato di suo padre in veste di secondo nella linea di successione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

