Quello di Rimini non è il primo raduno nel quale alcuni Alpini hanno molestato le donne | le testimonianze

(Di martedì 10 maggio 2022) Solo? Macché: come sta dimostrando la giornalista Selvaggia Lucarelli, le adunate deglisono da sempre un'occasione ghiotta per molestare le ragazze. Lucarelli ha chiesto sui suoi canali ...

fanpage : Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inse… - stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - pfmajorino : Dalle molestie dei fatti di #Colonia e di capodanno a quelle di #Rimini c'è sempre un unico filo terribile. Quello… - clara_corsetti : RT @fanpage: Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inseguimenti, u… - KongoSauvage : RT @fanpage: Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inseguimenti, u… -

Altro che, è così da sempre" scrive Lucarelli. E le testimonianze sono agghiaccianti: "All'adunata di Milano a me è stata sollevata la gonna. Ero in mezzo alla gente, è stato umiliante"; "Nell'...... se il problema della Variante èdel terreno agricolo, hanno visto che nell'ipotesi "... 'Molestie inaccettabili all'Adunata degli Alpini' Agorà Democratica, incontro sulla partecipazione ...Solo Rimini Macché: come sta dimostrando la giornalista Selvaggia Lucarelli, le adunate degli Alpini sono da sempre un’occasione ghiotta per molestare le ragazze. Lucarelli ha chiesto sui suoi canali ...Se sono avvenute molestie a Rimini è giusto che chi le ha compiute ne risponda. Ma nessuno provi a infangare il corpo degli Alpini ...