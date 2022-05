Putin perché non ha annunciato la vittoria? I gravi errori e le perdite disastrose (1.170 tank distrutti) (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si aspettava la dichiarazione di guerra al mondo. Putin, invece, quasi a sorpresa ha scelto la via della cautela. Nessun annuncio apocalittico, ma solo l'ennesima spiegazione (diversa dalle... Leggi su ilmattino (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si aspettava la dichiarazione di guerra al mondo., invece, quasi a sorpresa ha scelto la via della cautela. Nessun annuncio apocalittico, ma solo l'ennesima spiegazione (diversa dalle...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - frabarraco : RT @GianniMagini: I problemi più grandi del pianeta sono causati da USA e RUSSIA, attualmente rappresentati da Biden e Putin: perché non li… - MotorHe09222710 : @catamar232 Quindi Hitler 80 anni faceva bene a occupare tutta Europa, Russia compresa, per esportare la democrazia… -