(Di martedì 10 maggio 2022) Il peso welter, soprannominato The Butcher, èa cimentarsi in una nuova grande sfida internazionale contro lo spagnolo Aroonper ilinternazionale Wbc della categoria. L’incontro si svolgerà il 1°sul ring allestito sul campo della Romulea, squadra calcistica della capitale e in particolare del quartiere San Giovanni, di cuiè originario. Il promoter Davide Buccioni ha commentato questo importante appuntamento: “Non vi proponiamo tronisti del ring e incontri farsa , ma solo grande boxe per unWbc. Diamo l’anima per far vedere solovero”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Pugilato, Pietro #Rossetti pronto a sfidare Alhambra per il titolo #Wbc: match fissato per l'1 luglio -

SPORTFACE.IT

Riccardo, Amir,e Massimo, quattro guardie giurate non particolarmente brillanti né ... dalla sua infanzia da ragazzo povero alla sua gloria nele all'ingresso nella politica filippina. ...Con 2561 voti, Garibaldi, si aggiudica il Trofeo Bayer davanti al pallanuotistaFiglioli (..., hockey su prato e vela paralimpica nel Trofeo Cambiaso Risso. Lo Junior più acclamato è ... Pugilato, Pietro Rossetti pronto a sfidare Alhambra per il titolo Wbc: match fissato per l'1 luglio Visto che in Italia nessuno vuole affrontarlo, e che quindi non può combattere per il titolo tricolore, il peso welter Pietro Rossetti, detto 'The Butcher', speranza del pugilato italiano, punta sul f ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Visto che in Italia nessuno vuole affrontarlo, e che quindi non può combattere per il titolo tricolore, il peso welter Pietro Rossetti, detto 'The Butcher', speranza del ...