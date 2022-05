Polizia locale : inaugurata la nuova centrale operativa. A Genova tecnologie tra le più avveniristiche d'Italia (Di martedì 10 maggio 2022) A Genova, questa mattina, è stata inaugurata la nuova centrale operativa della Polizia locale del Capoluogo Ligure. Una centrale che è tra le più innovative e all'avanguardia tra quelle dei corpi di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) A, questa mattina, è stataladelladel Capoluogo Ligure. Unache è tra le più innovative e all'avanguardia tra quelle dei corpi di ...

Advertising

cronachelucane : VIA DA LAVORO PER FARE SHOPPING, ARRESTATO - Il comandante della Polizia locale di Lucera è stato arrestato con le… - LegaCamera : ?? #Molteni: “Oggi a Genova all’inaugurazione della nuova Centrale operativa della Polizia Locale grazie ai finanzia… - anteprima24 : ** La Polizia locale “sventa” il tentativo di #Occupazione abusiva di un #Alloggio comunale **… - GiuliaC89 : Complimenti alla Polizia locale di Monza che è riuscita a mandare alla mia pec la multa di una mia omonima, di cui… - MariaAn72281007 : RT @comunevenezia: #Avviso #Dime ?? La Centrale operativa della Polizia locale comunica che per un malfunzionamento tecnico ci sono probl… -