Per Eurovision aperture straordinarie dei musei (Di martedì 10 maggio 2022) Nei giorni dell’Eurovision Song Contest, musei aperti più a lungo. Previste anche iniziative straordinarie quali aperitivi, visite guidate, ingressi gratuiti o scontati.In particolare, Palazzo Madama, Gam e il Museo di Arte Orientale prolungheranno l’orario di apertura fino alle 21 da oggi al 13 maggio. Sabato, invece, apertura prorogata fino alle 23. Il Museo Egizio dal 9 al 14 maggio amplia il suo orario, con apertura alle 8 e chiusura alle 20. Il Museo del Cinema, per tutto il mese di maggio, permetterà l’accesso al museo e la salita con l’ascensore panoramico fino alle 21, il venerdì e il sabato. Per il Museo Nazionale dell’Automobile apertura prolungata sabato fino alle 21 Il 13 maggio i musei Reali organizzano ‘Una notte ai Giardini Reali’, una serata di apertura straordinaria in cui i visitatori, al costo di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 10 maggio 2022) Nei giorni dell’Song Contest,aperti più a lungo. Previste anche iniziativequali aperitivi, visite guidate, ingressi gratuiti o scontati.In particolare, Palazzo Madama, Gam e il Museo di Arte Orientale prolungheranno l’orario di apertura fino alle 21 da oggi al 13 maggio. Sabato, invece, apertura prorogata fino alle 23. Il Museo Egizio dal 9 al 14 maggio amplia il suo orario, con apertura alle 8 e chiusura alle 20. Il Museo del Cinema, per tutto il mese di maggio, permetterà l’accesso al museo e la salita con l’ascensore panoramico fino alle 21, il venerdì e il sabato. Per il Museo Nazionale dell’Automobile apertura prolungata sabato fino alle 21 Il 13 maggio iReali organizzano ‘Una notte ai Giardini Reali’, una serata di apertura straordinaria in cui i visitatori, al costo di ...

Advertising

IlContiAndrea : A proposito di inglese e dintorni: fucilarono Emma per molto meno #Eurovision #ESC2022 #Escita - IlContiAndrea : Blanco in bianco e Mahmood in nero. Michelangelo presente con piano super moderno. Giochi di luce e fumo. Mahmood a… - ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - psichedelia95 : RT @anxvenus: Immagina essere il paese ospitante dell’Eurovision del prossimo anno e non poter battere una location come questa per la ceri… - Baccotvnews : Carlo Fuortes, amministratore delegato #Rai: 'È un onore per la #Rai dopo oltre 30 anni ospitare in Italia l'… -