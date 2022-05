Pensioni INPS: chi dovrà restituire il bonus di 200 euro (Di martedì 10 maggio 2022) Superato un certo limite di reddito da pensione, alcuni percettori degli assegni potrebbero essere costretti a restituire i soldi L’inflazione causata dalle dinamiche internazionali, legate prima alla pandemia e poi agli eventi bellici in Ucraina, hanno cambiato il potere di acquisto di coloro che vivono con un fisso mensile. In particolare, tra le categorie più L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 10 maggio 2022) Superato un certo limite di reddito da pensione, alcuni percettori degli assegni potrebbero essere costretti ai soldi L’inflazione causata dalle dinamiche internazionali, legate prima alla pandemia e poi agli eventi bellici in Ucraina, hanno cambiato il potere di acquisto di coloro che vivono con un fisso mensile. In particolare, tra le categorie più L'articolo proviene da Consumatore.com.

