Pagelle Giro d’Italia 2022 | Nibali non supera l’esame | Fortunato evapora All’Italia manca Damiano Caruso

(Di martedì 10 maggio 2022), QUARTA TAPPA Richard Carapaz, 8: corre con personalità, con il piglio autorevole di chi sa di essere il favorito principale per la maglia rosa. Ha a disposizione la squadra di gran lunga migliore in salita e, giustamente, mette alla frusta la Ineos-Grenadiers sull'Etna. Qualcuno si stacca, altri accumulano fatiche che pagheranno più avanti. Poi sull'arrivo piazza anche uno sprint con cui precede tutti gli avversari per la classifica. Di sicuro l'ecuadoriano sta bene e domenica proverà a lasciare il segno sul Blockhaus. Romain Bardet, 7,5: brillante, chiude appena dietro Carapaz. Il francese tatticamente è un corridore che potrebbe anche inventarsi qualcosa nei tapponi alpini. La condizione sembra interessante. Pello Bilbao e Joao Almeida, 6,5: non sembrano brillantissimi, a tratti sembrano

