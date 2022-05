Non ci pensa nemmeno ad accontentarsi, non è da lei. E nonostante l'incidente che l'ha privata della gamba fin sopra il ginocchio, si è ripresa la sua passione da vincitrice assoluta (Di martedì 10 maggio 2022) Non ci pensa nemmeno ad accontentarsi, non è da lei. E così, dopo aver conquistato l’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, Ambra Sabatini ha superato un nuovo limite. Paralimpiadi di Tokyo, Bebe Vio dà la carica al resto della spedizione italiana X Leggi anche › La ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Non ciad, non è da lei. E così, dopo aver conquistato l’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, Ambra Sabatini ha superato un nuovo limite. Paralimpiadi di Tokyo, Bebe Vio dà la carica al restospedizione italiana X Leggi anche › La ...

