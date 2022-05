Advertising

repubblica : 'Ndrangheta a Roma, 43 arresti. L'antimafia sgomina la prima 'ndrina dentro la capitale [di Daniele Autieri] - marcomassarotto : RT @giusmo1: 'Ndrangheta a Roma, 43 arresti. L'antimafia sgomina la prima 'ndrina dentro la capitale - iISud24 : Le mani della ‘ndrangheta sulla Capitale: 43 misure cautelari #10maggio #calabria #lazio #roma #ndrangheta… - angiuoniluigi : RT @giusmo1: 'Ndrangheta a Roma, 43 arresti. L'antimafia sgomina la prima 'ndrina dentro la capitale - angiuoniluigi : RT @leggoit: 'Ndrangheta a #roma, le mani delle cosche sui locali: 43 misure cautelari, arrestato sindaco in #calabria -

...Calabria e in Calabria l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del gip disu richiesta della Dda romana nei confronti di 43 persone. Alcuni sono accusati di far parte di una locale di ',......e in Calabria per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del gip disu richiesta della Dda romana nei confronti di 43 persone. Alcuni sono accusati di far parte di una locale ', ...a Reggio Calabria e in Calabria per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare del gip di Roma su richiesta della Dda romana nei confronti di 43 persone. Alcuni sono accusati di far parte di una locale di ...a Reggio Calabria e in Calabria per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del gip di Roma su richiesta della Dda romana nei confronti di 43 persone. Alcuni sono accusati di far parte di una locale di ...