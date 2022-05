Motomondiale: Gp Francia. Marini 'A Le Mans per ridurre il divario' (Di martedì 10 maggio 2022) Bezzecchi: "La pista mi piace, spero di riuscire ad essere competitivo" ROMA - "Ci aspetta una settimana impegnativa a Le Mans e, come spesso accade, probabilmente con freddo e pioggia". Così Luca ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Bezzecchi: "La pista mi piace, spero di riuscire ad essere competitivo" ROMA - "Ci aspetta una settimana impegnativa a Lee, come spesso accade, probabilmente con freddo e pioggia". Così Luca ...

corsedimoto : MOTO2 - Alonso Lopez con il team Speed Up dal Gran Premio a Le Mans. Ufficializzato il sostituto di Romano Fenati.… - dianatamantini : MOTO2 - Alonso Lopez con il team Speed Up dal Gran Premio a Le Mans. Ufficializzato il sostituto di Romano Fenati. - Luxgraph : MotoGp, diretta tv Gp Francia: orari, canale e dove vederlo - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Francia. Bastianini 'Le Mans pista particolare e bella' - Luxgraph : MotoGp, Quartararo: 'Bagnaia era davvero veloce, in Francia spero di vincere io' -