Milano, donna ucraina violentata in metro: arrestato un 16enne di origini egiziane (Di martedì 10 maggio 2022) Milano , violenza sessuale in metropolitana . Una donna ucraina di 33 anni è stata vittima di palpeggiamenti nelle parti intime da parte di un 16enne di origini egiziane . Leggi anche > Controllano se ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022), violenza sessuale inpolitana . Unadi 33 anni è stata vittima di palpeggiamenti nelle parti intime da parte di undi. Leggi anche > Controllano se ...

marattin : Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane don… - SkyTG24 : #Milano, molesta donna sulla metro: arrestato per violenza sessuale - leggoit : #Milano, donna ucraina violentata in metro: arrestato un 16enne di origini egiziane - remarenonstanca : RT @_mariells: MA CHE CAZZ VI IMPANICATE A FÁ CHE QUELLO NON HA MAI AVUTO UNA DONNA ETIOPE E SPERA DI AVERLA E TRA DUE ANNI LA SPOSA LA DON… - infoitinterno : Milano. Incidente auto scooter in via Gozzoli, donna 40enne in codice giallo -