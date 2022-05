Michelle Hunziker | beccata a Parigi | il weekend romantico con Giovanni Angiolini

(Di martedì 10 maggio 2022) Dopo la rottura ufficiale da Tomaso Trussardi che risale ormai all’inizio di quest’anno,avrebbe un nuovo fidanzato. All’inizio era solo un’ipotesi. Chi Magazine aveva lanciato la notizia di una possibile fuga d’amore con un uomo. Il giornale di Alfonso Signorini aveva pubblicato alcune foto diinsieme al suo presunto nuovo compagno: adesso abbiamo la conferma che non è più “presunto”., dopo Tomaso Trussardi Qualche settimana fa su Chi Magazine, si potevano trovare varie foto diin compagnia di un uomo affascinante. Poco dopo aver ufficializzato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, infatti, la conduttrice era stata pizzicata in compagnia del chirurgo sardo. Chi Magazine li aveva ...

Advertising

FQMagazineit : Michelle Hunziker, fuga romantica a Parigi con Giovanni Angiolini: ”Mano nella mano, tra baci e abbracci. Ecco chi… - zazoomblog : Michelle Hunziker ormone impazzito: beccata così al parco la foto è un terremoto Guarda - #Michelle #Hunziker… - redazionerumors : Michelle Hunziker esce allo scoperto con Giovanni Angiolini: fuga romantica a Parigi Leggi l'articolo completo su… - IOdonna : «Non preoccupatevi, non ho nessun sintomo» dice la bionda svizzera. Al suo posto, accanto a Gerry Scotti, una comic… - blusewillis1 : Michelle Hunziker positiva al Covid: «Ma noi svizzere siamo toste». Ecco chi la sostituirà a Striscia la Notizia -

non ha superato ancora la morte della sua adorata Lilly , la barboncina con la quale viveva in simbiosi. Se n'è andata a inizio luglio dello scorso anno. Ora nella sua vita ci sono ...Ascolta questo articolo Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera,. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo in questo periodoè ...Allora è tutto vero, Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore con Giovanni Angiolini. La conduttrice 45enne dopo la separazione da Tomaso Trussardi è stata paparazzata a Parigi dal settimanale Chi. Le i ...Pare proprio che tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ci sia qualcosa di più un semplice flirt. La coppia ha iniziato a farsi vedere insieme a Febbraio, poco dopo aver comunicato la separazione ...