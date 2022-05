Manchester City, Guardiola: “Haaland? Fino ad ufficialità non posso dire nulla” (Di martedì 10 maggio 2022) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Wolverhampton-Manchester City, sfida valida per il recupero della 33esima giornata di Premier League. Il tecnico spagnolo ha ammesso che è questione di tempo per l’ufficialità di Erling Haaland: “Il Borussia Dortmund e il mio club mi hanno detto che non posso dire nulla Fino a quando l’accordo non sarà del tutto definito. Mi dispiace ma non ne posso parlare, avremo tempo per farlo. Avremo nuovi giocatori in rosa. Alcuni arriveranno anche dal nostro settore giovanile e i nuovi arrivi aiutano sempre a diventare più forti. Però nessun difensore o attaccante risolverà i nostri problemi che siano difensivi o di gol. Bisogna sempre guardare al futuro, conosco le ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Wolverhampton-, sfida valida per il recupero della 33esima giornata di Premier League. Il tecnico spagnolo ha ammesso che è questione di tempo per l’di Erling: “Il Borussia Dortmund e il mio club mi hanno detto che nona quando l’accordo non sarà del tutto definito. Mi dispiace ma non neparlare, avremo tempo per farlo. Avremo nuovi giocatori in rosa. Alcuni arriveranno anche dal nostro settore giovanile e i nuovi arrivi aiutano sempre a diventare più forti. Però nessun difensore o attaccante risolverà i nostri problemi che siano difensivi o di gol. Bisogna sempre guardare al futuro, conosco le ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - DiMarzio : #Calciomercato | Erling Braut #Haaland ha svolto le visite mediche con il #ManchesterCity: mancano solo firma e ann… - desimpedidos : ? PSG ? CHELSEA ? MANCHESTER CITY - ukl_peppe14 : @IzzyHightower Sarebbe potuto rimanere per creare qualcosa di ambizioso,ma come hai detto tu era un trasferimento i… - sportface2016 : #ManchesterCity | #Guardiola: '#Haaland? Fino ad ufficialità non posso dire nulla' -