LIVE Nardi-Norrie, ATP Roma 2022 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio del giovane azzurro (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Nell’impianto capitolino c’è il pubblico delle grandi occasioni. Dopo due anni bui, finalmente l’ATP Masters 1000 di Roma è tornato ai fasti pre covid. Nel frattempo si attende l’ingresso in campo di Luca Nardi e Cameron Norrie. 13:10 Fa caldo e splende il sole in quel di Roma. Chi vincerà questo match di primo turno affronterà domani Marin Cilic. Il croato domenica ha estromesso dal torneo l’altro giovane azzurro Matteo Arnaldi. 13:06 Terminato da pochi istanti il match tra Dimitrov e Nakashima, con il bulgaro che avanza al secondo turno dopo la vittoria per 6-3 6-4. Qualche minuto di attesa e sarà il turno di Luca Nardi e Cameron Norrie! 12:26 ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 Nell’impianto capitolino c’è il pubblico delle grandi occasioni. Dopo due anni bui, finalmente l’ATP Masters 1000 diè tornato ai fasti pre covid. Nel frattempo si attende l’ingresso in campo di Lucae Cameron. 13:10 Fa caldo e splende il sole in quel di. Chi vincerà questo match di primo turno affronterà domani Marin Cilic. Il croato domenica ha estromesso dal torneo l’altroMatteo Arnaldi. 13:06 Terminato daistanti il match tra Dimitrov e Nakashima, con il bulgaro che avanza al secondo turno dopo la vittoria per 6-3 6-4. Qualche minuto di attesa e sarà il turno di Lucae Cameron! 12:26 ...

Advertising

NL_Sawlani : Luca Nardi vs Cameron Norrie Live | 2022 Internazionali BNL d'Italia | Round 1 - tennisontelly : Cameron Norrie vs Luca Nardi follows Grigor Dimitorv vs Brandon Nakashima in Rome, live on Prime Video. - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Amarsi by Mauro Nardi! Tune in now: - zazoomblog : Pre-qualificazioni al Foro Italico: la quinta giornata (live ora Nardi-Cecchinato su SuperTennis) - #Pre-qualificaz… -