LIVE Monza-Conegliano, Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: gara-4, Egonu e Sylla possono chiudere i giochi (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monza-Conegliano, la presentazione di gara 4 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Vero volley Monza-Imoco Conegliano, match valido per gara 4 della serie di Finale Scudetto della Serie A 2021-2022 di volley femminile. All’Arena di Monza Paola Egonu e compagne vanno a caccia del quarto tricolore consecutivo. E’ stata una grande reazione quella avuta dall’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli che dopo aver ceduto alle lombarde in gara 1 (2-3) ed essere stata sotto di due set nel ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, la presentazione di4 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di Vero-Imoco, match valido per4 della serie diScudetto della Serie A 2021-di. All’Arena diPaolae compagne vanno a caccia del quarto tricolore consecutivo. E’ stata una grande reazione quella avuta dall’Imocodi Daniele Santarelli che dopo aver ceduto alle lombarde in1 (2-3) ed essere stata sotto di due set nel ...

