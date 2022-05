L’ANGELO DEI MURI: al cinema dal 9 giugno il mystery thriller di Lorenzo Bianchini con Pierre Richard (Di martedì 10 maggio 2022) L’ANGELO dei MURI di Lorenzo Bianchini, interpretato dal grandissimo Pierre Richard e prodotto dalla Tucker Film (qui all’esordio fuori dal perimetro della distribuzione) con Rai cinema e MYmovies, sarà presentato in anteprima specialeal cinema Ariston di Trieste giovedì 12 maggio. L’uscita nei cinema del Friuli Venezia Giulia, dove L’ANGELO ha le proprie radici, è invece programmata per giovedì 19 maggio, mentre l’uscita nazionale per giovedì 9 giugno. Questa intensa favola nera, ambientata a Trieste e girata fra Trieste e San Vito al Torre, segna il passaggio del regista udinese di Custodes bestiae e Oltre il guado dalla scena horror indipendente al circuito mainstream, portando con sé il ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022)deidi, interpretato dal grandissimoe prodotto dalla Tucker Film (qui all’esordio fuori dal perimetro della distribuzione) con Raie MYmovies, sarà presentato in anteprima specialealAriston di Trieste giovedì 12 maggio. L’uscita neidel Friuli Venezia Giulia, doveha le proprie radici, è invece programmata per giovedì 19 maggio, mentre l’uscita nazionale per giovedì 9. Questa intensa favola nera, ambientata a Trieste e girata fra Trieste e San Vito al Torre, segna il passaggio del regista udinese di Custodes bestiae e Oltre il guado dalla scena horror indipendente al circuito mainstream, portando con sé il ...

