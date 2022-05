La stellina Zeppieri e la dedica speciale d' amore che fa sciogliere il cuore

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) Ospite questa mattina a “W L'Italia” con Angelo Baiguini e Federica Gentile, Giulio- enfant prodige del tennis - lascia tutti senza parole. Il fuoriprogramma è gustoso ed è andato va in onda in radiovisione su RTL 102.5, durante "W l'Italia". È Intervenuto Giulio, tennista 20enne, ragazzo prodigio dello sport. E' arrivato al Foro Italico di Roma e ha parlato della sua esperienza agli internazionali BNL d'Italia nel corso di una diretta in radiovisione. Originario di Latina, classe 2001. Da quando gioca a tennis? “Gioco a tennis da quando avevo cinque anni, da sempre”, ha detto. E sulla sua esperienza agli internazionali BNL d'Italia? “Non dovevo neanche giocare, ero qui. Mi hanno chiamato all'ultimo e ho accettato”, ha raccontato il giovane tennista. “Si è fatto male Lorenzo Musetti che ha ...